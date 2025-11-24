No dia seguinte à prisão, Bolsonaro recebe visita de Michelle e participa de audiência de custódia

Bolsonaro apareceu pela primeira vez após prisão. Gabriela Biló/Folhapress / .

Reações de aliados, manifestações pró e contra e a visita da esposa, Michelle Bolsonaro, marcaram o domingo (23), dia seguinte à prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está detido na superintendência da Polícia Federal em Brasília desde a manhã de sábado (22).

A medida, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, será avaliada nesta segunda-feira (24) pelos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A convocação é do presidente do colegiado, ministro Flávio Dino. Será uma sessão extraordinária virtual em que votam, além de Dino, os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin.

A depender dos votos, que devem ser feitos no período entre 8h e 20h, Bolsonaro poderá retornar ou não para a prisão preventiva domiciliar.

Na sexta-feira (21), a equipe de defesa de Jair Bolsonaro entrou com pedido para a concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente. Alegando a necessidade de acompanhamento médico intenso, a medida foi feita para evitar que ele seja levado para o presídio da Papuda pela sua condenação de 27 anos e três meses.

Em menos de 24 horas, o cenário da situação em que Bolsonaro se encontrava mudou. Na madrugada de sábado (22), o ministro Alexandre de Moraes decretou que sua prisão preventiva, até então domiciliar, deveria mudar para uma unidade da Polícia Federal e no início da manhã, por volta das 6h, viaturas da PF foram até o condomínio onde mora o ex-presidente.

Conforme o documento, a decisão foi baseada em dois pontos: o risco iminente de fuga com estratégia de evasão e a violação da tornozeleira eletrônica, com uso de um ferro de solda.

Conforme a Diretoria de Inteligência Penal, a convocação de uma vigília nas proximidades da residência, por parte do senador Flávio Bolsonaro, tinha possibilidade concreta de que ganhasse grande dimensão, podendo gerar grave dano à ordem pública e um ambiente propício para a fuga do ex-presidente.

"Projeto de vingança de Moraes": apoiadores reagem

Ainda na manhã de sábado, Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para se manifestar sobre a mudança na prisão preventiva do marido. Em uma publicação ela afirmou que "confia no Senhor" e em outra que ela acredita na "Justiça de Deus" e que "a justiça humana já não se sustenta".

Leia Mais Prisão preventiva de Bolsonaro: veja as análises dos colunistas de Zero Hora

Já a bancada bolsonarista reagiu à decisão alegando que ela seria um “projeto de vingança do Alexandre de Moraes” e que tentará retomar a discussão sobre o projeto de anistia. O relator da matéria, deputado Paulinho da Força (SD-SP), já previa apresentar o texto às bancadas na próxima terça-feira (25).

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou que não sabia sobre a decisão e se limitou a dizer que “era uma pena”.

Na outra ponta, Lula preferiu não tecer comentários sobre a decisão do ministro. Conteve-se em dizer que "a Justiça decidiu, está decidido”, após ser questionado sobre o assunto na coletiva de imprensa em Joanesburgo, na África do Sul, onde participou da 20ª edição da cúpula de chefes de Estado e de governo do G20.

Tornozeleira danificada

A violação da tornozeleira eletrônica foi constatada pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime) às 0h07min, após o alarme de alerta do dispositivo ser disparado. Em um vídeo anexado ao relatório da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) do Distrito Federal, o ex-presidente afirmou que usou ferro de solda para tentar abrir o equipamento por curiosidade.

Ainda durante a madrugada, a situação da tornozeleira foi verificada e o equipamento foi substituído devido à avaria no local de encaixe/fechamento do case.

Diante do ocorrido, Moraes deu o prazo de 24 horas para defesa de Bolsonaro explicar a violação da tornozeleira eletrônica. Conforme pessoas próximas à família, o ex-presidente teria afirmado estar ouvindo vozes vindas do aparelho, que seu estado emocional está "totalmente alterado" e que ele não planejava fugir.

Ainda no sábado, a defesa disse que a tornozeleira eletrônica só foi colocada para “causar humilhação”, já que existe uma escolta 24h na porta da casa de Bolsonaro e que os danos causados ao equipamento fazem parte de uma desculpa utilizada pelo ministro para decretar a prisão do ex-presidente.

Durante a audiência de custódia, realizada no início da tarde de domingo (23), a tese de que estaria sofrendo de alucinação foi reforçada. Bolsonaro alegou que a situação teria sido desencadeada em decorrência da interação inadequada dos medicamentos que usa.

Leia Mais Após bronze no Mundial de Vôlei de Praia, Carol Solberg comemora prisão de Bolsonaro

Visitas e novo pedido da defesa

Michelle acena para apoiadores do marido. Evaristo Sa / AFP

No meio da tarde de domingo, a esposa do ex-presidente foi até a unidade da PF onde ele está preso. Vestida de preto, Michelle levava uma sacola com objetos pessoais de Bolsonaro e, antes de entrar no local, sorriu e acenou para apoiadores do marido que firmaram acampamento em frente ao prédio.

No mesmo período, a defesa de Bolsonaro apresentou um novo pedido de prisão domiciliar. No documento, os advogados afirmam que a suposta violação é decorrente de quadro de confusão mental e que não existe risco de fuga.

A tese se baseia na integridade da pulseira do equipamento, que não teve dano, sinalizando que não houve tentativa de rompimento da mesma.

No momento da saída de Michelle, foi possível ver Bolsonaro pela primeira vez, desde a sua prisão. Jornalistas que estão cobrindo a situação, flagraram o ex-presidente acompanhando a esposa até à portaria do local.

Leia Mais Inteligência não é o forte do clã Bolsonaro