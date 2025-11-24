Política

Em Brasília
Notícia

No dia seguinte à prisão, Bolsonaro recebe visita de Michelle e participa de audiência de custódia

Nesta segunda-feira (24), Primeira Turma do STF  vai julgar a prisão preventiva do ex-presidente, determinada no sábado (22) pelo ministro Alexandre de Moraes

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS