"Não tenho medo da morte": Roseana Sarney fala sobre o tratamento contra o câncer de mama

Roseana Sarney recebeu o diagnóstico em agosto deste ano. Reprodução / @roseanasarney

A deputada federal e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB-MA), 72 anos, foi diagnosticada com câncer de mama agressivo em agosto deste ano. Até então, a congressista já passou por 11 sessões de quimioterapia e também combina o tratamento com a imunoterapia.

O câncer é do triplo-negativo, considerado raro e agressivo para a idade de Roseana. Porém, em entrevista ao jornal O Globo, a filha do ex-presidente José Sarney garantiu:

— Não tenho medo da morte. Todo mundo tem que se preparar para ela. A morte pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um de nós. O que eu não quero é sofrer — afirmou.

Quem é Roseana Sarney

Roseana Sarney foi a primeira mulher eleita governadora de um Estado brasileiro. Filha do ex-presidente José Sarney, hoje ela é deputada federal pelo MBD e governou o Maranhão por quatro mandatos. Também atuou como senadora e líder do governo no Congresso Nacional.

O tratamento contra o câncer

Roseana descobriu o câncer de mama durante um check-up em São Paulo, enquanto buscava explicações para uma perda de peso significativa, sem motivos.

— Me internei para começar a batelada de testes. O primeiro deles foi a mamografia. Assim que terminou, pediram para repetir mais uma vez. Achei estranho — relatou.

A congressista está há três meses internada no hospital, mas ainda acompanha a COP30 e tem algumas reuniões. No início do próximo ano, a deputada passará por uma cirurgia.

Ela contou que o processo não tem sido fácil, mas que se apega à religião, tem recebido apoio da família e confia na cura. No dia 9 de novembro, publicou um vídeo falando sobre o processo de quimioterapia:

Não é a primeira vez

Essa não é a primeira vez que Roseana enfrenta um câncer. Em 1998, ela também foi diagnosticada com a doença e passou por quatro cirurgias. Até 2016, a parlamentar já havia realizado 23 cirurgias.