Motta rebate crítica de Lula às mudanças no PL antifacção: "Governo optou pelo caminho errado"

Hugo Motta discordou da fala do presidente Lula. Ricardo Stuckert / Presidência da República

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), rebateu as críticas que Luiz Inácio Lula da Silva fez sobre as alterações no projeto de lei antifacção — aprovado na terça-feira (18) pelo Congresso Nacional.

Em publicação na rede social X, nesta quarta-feira (19), Lula afirmou que o texto aprovado na Câmara dos Deputados "favorece quem quer escapar da lei".

Na contramão, também na rede social, Motta aponta distorção sobre o projeto e argumenta que "a finalidade é reforçar a capacidade do Estado na segurança pública". Apesar disso, ele não citou o presidente da República.

"Não se pode desinformar a população, que é alvo diariamente do crime, com inverdades", iniciou Motta.

Na sequência, o presidente da Câmara dos Deputados destacou que o Brasil não vai enfrentar a violência das ruas com "falsas narrativas". Ele cobra união, mas aponta erro de escolha da base governista, em referência aos deputados que foram contrários ao texto.

"O governo optou pelo caminho errado ao não compor essa corrente de união para combater a criminalidade. Repito: segurança não pode ser refém de falsas narrativas", concluiu.

O que disse Lula

O presidente da República argumenta que o texto aprovado na Câmara dos Deputados alterou "pontos cruciais" do projeto de lei original elaborado pelo governo federal.

"Precisamos de leis firmes e seguras para combater o crime organizado. O projeto aprovado ontem (terça) pela Câmara alterou pontos centrais do PL Antifacção que nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei", diz trecho da postagem.