Motta define relatores de projeto que pune devedor contumaz e de pacote antifraude no setor de combustíveis

Motta era pressionado para dar seguimento as propostas. EVARISTO SA / AFP

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) anunciou nesta quinta-feira (27) os relatores de quatro projetos de lei que endurecem o combate contra fraudes no setor de combustíveis. Alceu Moreira (MDB-RS) é o único gaúcho da lista.

Motta nomeou o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) como relator do projeto com punições ao devedor contumaz. Há 28 dias, os parlamentares haviam aprovado urgência no texto da proposta — que estabelece diferenças entre inadimplentes eventuais e aqueles que criam esquemas de sonegação de impostos permanentes.

O projeto é tratado como prioridade de secretários municipais de Fazenda para combater fraudes fiscais, especialmente no setor de combustíveis. Nesta quinta, uma megaoperação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP) foi deflagrada para combater uma quadrilha com esquema de fraude fiscal que teria causado mais de R$ 26 bilhões aos cofres públicos de São Paulo e da União.

"A segurança pública também passa pela segurança econômica", escreveu Motta na rede social X.

Outros projetos

Gaúcho, Alceu Moreira (MDB) foi nomeado relator do PL 339/25, que endurece pena para adulteração de combustíveis.

Para o projeto de lei complementar (PLP) 109/25, que garante acesso da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) às notas fiscais na cadeia de combustíveis, Motta nomeou o deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA).

O deputado Junior Ferrari (PSD-PA) foi escolhido para a relatoria do PL1923/24, que cria o Operador Nacional do Sistema de Combustíveis para monitorar os combustíveis no Brasil.

"Nosso compromisso é fortalecer o Estado, proteger o consumidor e fechar as portas para quem vive de fraude", destacou Motta.