Morre aos 100 anos, Clara Charf, viúva de Carlos Marighella

Clara Charf foi uma das fundadoras do PT.

Morreu nesta segunda-feira (3) aos 100 anos, a ativista política Clara Charf, viúva do guerrilheiro Carlos Marighella. De acordo a associação Mulheres pela Paz, fundada por ela em 2003, Clara estava internada em São Paulo, mas morreu de causas naturais.

"Clarinha morreu de causas naturais. Estava hospitalizada há alguns dias, intubada. Dentre as diversas atividades dessa guerreira, foi também idealizadora e fundadora da Associação Mulheres pela Paz, da qual era presidenta. Deixa um legado de lutas pelos direitos humanos e equidade de gênero", afirmou em comunicado enviado ao g1 pela diretora-executiva da associação, Vera Vieira;

Clara foi casada com Carlos Marighella de 1950 até o assassinato dele em 1969, por agentes da ditadura militar.

Assim como o marido, Clara era filiada ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). Ela também foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT). Durante a ditadura militar no Brasil, integrou a Aliança Nacional Libertadora, fundada por Marighella em 1967.