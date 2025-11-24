Moraes e Dino votam para manter a prisão preventiva de Bolsonaro; placar é de 2 a 0

Alexandre de Moraes autorizou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram nesta segunda-feira (24) para manter a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está detido na Superintendência da Polícia Federal de Brasília.

A análise da validade da prisão pela Primeira Turma é realizada em plenário virtual com prazo até as 20h desta segunda-feira para os ministros registrarem as suas manifestações. Ainda votam Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Em seu voto, Moraes destacou os fatos obtidos durante a audiência de custódia de Bolsonaro, incluindo a confissão de que ele teria violado a tornozeleira eletrônica.

"Durante a audiência de custódia, Bolsonaro novamente confessou que inutilizou a tornozeleira eletrônica com cometimento de falta grave, ostensivo descumprimento da medida cautelar e patente desrespeito à Justiça", diz trecho do voto.

Prisão de Bolsonaro

O ex-presidente foi preso no começo da manhã de sábado (22) por ordem de Moraes. O pedido foi feito pela Polícia Federal.

A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena imposta a Bolsonaro no caso da trama golpista. Em setembro, ele foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado.

A decisão de Moraes que converteu a prisão domiciliar — na qual Bolsonaro estava desde 4 de agosto por descumprimento de medidas cautelares — em prisão preventiva se baseou em dois pontos principais: o risco iminente de fuga e uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite de sábado.

O ministro citou ainda que foi constatada uma violação da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente. Bolsonaro admitiu ter usado ferro de solda para danificar o equipamento na madrugada de sábado.

