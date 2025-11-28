Moraes vota para condenar cúpula da PM do Distrito Federal por omissão no 8 de Janeiro

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou, nesta sexta-feira (28), para condenar a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão deliberada no 8 de Janeiro.

Para o ministro, os oficiais sabotaram a operação de segurança na Praça dos Três Poderes para favorecer a entrada dos manifestantes no STF, no Congresso e no Palácio do Planalto.

"O aparato institucional de segurança do Distrito Federal foi intencionalmente neutralizado pelos próprios responsáveis por sua ativação, em clara violação ao dever funcional e constitucional de proteção da ordem democrática", diz um trecho do voto.

Moraes destacou que a direção da Polícia Militar empregou efetivo insuficiente, não mobilizou tropas especializadas de contenção, usou policiais em formação e não instalou barreiras eficazes. O ministro lembrou também que os comandantes não compareceram nas áreas críticas durante os ataques.

Moraes votou para condenar cinco oficiais

Coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante geral da Polícia Militar do DF

Coronel Klepter Rosa Gonçalves, foi subcomandante-geral da PM

Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto

Coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra

Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues

A pena proposta foi de 16 anos em regime inicial fechado – 13 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção, além de multa de aproximadamente R$ 50 mil. O valor exato ainda será calculado no processo.

A condenação é por cinco crimes:

Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência

Grave ameaça contra o patrimônio da União

Deterioração de patrimônio tombado.

Um dos efeitos da decisão, se ela for confirmada pela Primeira Turma, é a perda dos cargos públicos.

O ministro votou para absolver o major Flávio Silveira de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins, que também respondem ao processo.