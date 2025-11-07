Política

Análise no STF
Moraes, Dino e Zanin votam contra recursos de Bolsonaro e de outros seis réus do núcleo 1 da trama golpista

Relator do caso também rejeitou as alegações das defesas de Walter Braga Netto, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Augusto Heleno, Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira

