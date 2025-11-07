Moraes, Dino e Zanin votam contra recursos de Bolsonaro e de outros seis réus do núcleo 1 da trama golpista

Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no último dia 11 de setembro. Antonio Augusto / STF

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes votou pela rejeição dos recursos de Jair Bolsonaro e de outros seis réus do núcleo 1 condenados pela trama golpista. As apelações são julgadas em plenário virtual pela Primeira Turma entre esta sexta-feira (7) e a próxima, 14 de novembro.

A decisão de Moraes é pela manutenção da pena de Bolsonaro, condenando a 27 anos e três meses de prisão. O ministro também rejeitou recursos de Walter Braga Netto, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, conforme o g1.

O presidente da Primeira Turma, Flávio Dino, acompanhou o voto de Moraes, assim como o ministro Cristiano Zanin, formando maioria pela manutenção da condenação.

A ministra Cármen Lúcia tem até a próxima sexta-feira (14) para registrar suas posições.

Os recursos analisados são os chamados embargos de declaração, que permitem que as defesas solicitem esclarecimentos sobre omissões e contradições nos votos do ministros.

Em sua apelação, a defesa de Bolsonaro argumentou que o prazo para analisar as provas anexadas ao processo foi insuficiente e apontou omissões e contradições na condenação. Também foi solicitada a redução de pena do ex-presidente e unificação dos crimes imputados.

Para Moraes, não houve omissões no cálculo da pena de Bolsonaro e nenhuma contradição no acórdão. O ministro também classificou como "inviável" os pedidos protocolados pela defesa do ex-presidente.

"O voto detalha expressamente a existência das circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis ao réu Jair Messias Bolsonaro, tendo fundamentado cada circunstância judicial aplicada na pena-base do recorrente com o estabelecimento das premissas", detalha trecho do documento de voto de Alexandre de Moraes.

Leia Mais Comissão da Câmara quer votar fundo constitucional das regiões Sul e Sudeste ainda neste ano

O relator também afirma que o ex-presidente atuou como "a liderança da organização criminosa armada" e incitou seus apoiadores a invadirem as sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2022, com o falso discurso de fraude eleitoral no pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva como presidente.

Quem vota?

Além Moraes, também votam outros três ministros:

Flávio Dino (presidente da Primeira Turma)

Cármen Lúcia

Cristiano Zanin

O único contra a condenação dos réus durante o julgamento, o ministro Luiz Fux deixou a Primeira Turma e não formalizou pedido para julgar os recursos. Por isso, ele não vota.

Como funciona o julgamento