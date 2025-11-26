Moraes pede que defesa de Bolsonaro explique o uso de celular por Nikolas em visita

Bolsonaro recebeu visita de Nikolas no dia 21 de novembro. Colagem de fotos de Sergio Lima/AFP e Duda Fortes/Agencia RBS / Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa de Jair Bolsonaro explique o uso de celular pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante visita realizada ao ex-presidente no dia 21 de novembro, quando ele ainda cumpria prisão domiciliar. O magistrado deu prazo de 24 horas para os esclarecimentos, a contar a partir desta quarta-feira (26).

Segundo Moraes, a visita do parlamentar foi autorizada, mas a utilização de celulares estava proibida. A medida é válida para o ex-presidente e para visitantes.

O suposto uso do aparelho foi flagrado por veículos de imprensa e também foi denunciado pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que enviou ao Supremo uma notícia-crime contra Nikolas.

"Intimem-se os advogados regularmente constituídos de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 24 horas, se manifestem acerca da entrada e utilização de celular na visita realizada por Nikolas Ferreira, apesar da expressa proibição judicial", decidiu Moraes.