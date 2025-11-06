Moraes diz que pedido de avaliação médica de Bolsonaro encaminhado pelo governo do DF é "impertinente"

Moraes conduz o processo do núcleo 1 da trama golpista. Antonio Augusto / STF / Divulgação

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes classificou como "impertinente" o pedido de avaliação médica de Jair Bolsonaro protocolado pelo governo do Distrito Federal. Em decisão nesta quinta-feira (6), o magistrado ordenou que a solicitação seja retirada da ação penal do núcleo 1 da trama golpista.

Moraes argumenta que o pedido não condiz com o momento atual do processo que condenou o ex-presidente a 27 anos e três meses de prisão. Isso porque a defesa de Bolsonaro ainda tem possibilidade de apresentar recursos contra a pena – na sexta-feira (7), a Primeira Turma do STF julga o primeiro recurso. As informações são da CNN Brasil.

Desta forma, o magistrado entende que a avaliação médica para averiguar se o ex-presidente poderia cumprir a condenação em algum presídio do Distrito Federal deve ser feita na fase de execução da pena. Ou seja, quando o trânsito em julgado for declarado no processo.

Por meio da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), o governo do Distrito Federal protocolou na quarta-feira (5) uma avaliação médica de Jair Bolsonaro. O intuito seria entender se os presídios de Brasília teriam condições de fornecer assistência médica adequada ao ex-presidente, em razão dos seus problemas de saúde recentes.

Condenação e prisão domiciliar

Em setembro, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo que investiga a trama golpista. Cinco crimes foram atribuídos ao ex-presidente:

Golpe de Estado: oito anos e dois meses

oito anos e dois meses Abolição do Estado de direito: seis anos e seis meses

seis anos e seis meses Organização criminosa: sete anos e sete meses

sete anos e sete meses Dano qualificado: dois anos e seis meses

dois anos e seis meses Deterioração do patrimônio: dois anos e seis meses