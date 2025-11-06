Política

Moraes diz que pedido de avaliação médica de Bolsonaro encaminhado pelo governo do DF é "impertinente"

Magistrado argumenta que ainda cabem recursos à defesa do ex-presidente, e, por isso, a fase ideal do processo para solicitar os exames é durante a execução da pena

Zero Hora

