Moraes determina que Anderson Torres deve cumprir pena em batalhão da PM

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres cumprirá pena no 19º Batalhão de Polícia Militar. A determinação foi publicada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, nesta terça-feira (25).

Torres foi condenado a 24 anos em regime inicialmente fechado. No dia anterior à determinação, na segunda-feira (24), a defesa do ex-ministro apresentou uma solicitação para que o ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro não fosse enviado ao sistema prisional comum.

Os advogados alegaram risco pessoal em razão de ele ter sido delegado da Polícia Federal e integrante do governo Jair Bolsonaro. A defesa também cita ameaças recentes e o uso contínuo de medicamentos. Ainda segundo os advogados, Torres está em acompanhamento psiquiátrico e utiliza antidepressivos, conforme prescrição médica anexada ao processo.

Mais cedo, o ministro do STF Alexandre de Moraes comunicou o trânsito em julgado da ação penal que condenou Jair Bolsonaro e outros sete por tentativa de golpe de Estado.

Desta forma, não cabem mais recursos e está aberto o caminho para a execução das penas na prisão. Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado.

