Moraes dá prazo de 24 horas para defesa de Bolsonaro explicar violação da tornozeleira eletrônica

Segundo relatório, Bolsonaro admitiu ter usado ferro de solda para tentar violar a tornozeleira eletrônica. Seape / Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste sábado (22) que a defesa de Jair Bolsonaro se manifeste em até 24 horas sobre a violação da tornozeleira usada pelo ex-presidente no cumprimento da prisão domiciliar.

A medida foi tomada após a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) do Distrito Federal encaminhar ao STF um relatório e um vídeo que apontam que Bolsonaro admitiu ter usado ferro de solda para violar o dispositivo de monitoramento eletrônico durante a madrugada.

Segundo a decisão de Moraes, a Procuradoria-Geral da República (PGR) também deverá se manifestar sobre o caso após a defesa do ex-presidente.

O ministro determinou que cópias desses documentos sejam enviadas à ação penal em que Bolsonaro foi condenado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

O que diz o relatório

O relatório da Seape do Distrito Federal, divulgado neste sábado, afirma que o ex-presidente alegou ter usado ferro de solda para violar a tornozeleira eletrônica durante a madrugada.

Conforme o documento, a alegação teria ocorrido após o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime) verificar que o alarme do dispositivo de monitoramento do ex-presidente havia disparado às 0h07min da madrugada em razão de um alerta de violação.

A partir disso, uma equipe de escolta foi enviada à residência de Bolsonaro, onde constatou que o equipamento apresentava "sinais claros e importantes de avaria", incluindo "marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local de encaixe/fechamento do case".

Ainda segundo o relatório, Bolsonaro chegou a ser questionado por agentes penais sobre o que havia causado avarias na tornozeleira. O político, então, respondeu que havia utilizado um ferro de solda para tentar abrir o equipamento — que foi substituído.