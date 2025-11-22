Política

Brasília
Notícia

Moraes dá prazo de 24 horas para defesa de Bolsonaro explicar violação da tornozeleira eletrônica

Determinação do ministro do STF se baseia em relatório em que o ex-presidente admite ter usado ferro de solda no dispositivo

Júlia Ozorio

