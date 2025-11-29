Política

Condenado na trama golpista
Notícia

Moraes dá cinco dias para defesa enviar comprovação do histórico clínico de Augusto Heleno

Magistrado cobrou a anexação de documentos comprobatórios do histórico do estado de saúde do ex-ministro de Jair Bolsonaro. Advogados pediram prisão domiciliar

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS