Moraes autoriza general preso por trama golpista a fazer o Enem

Mário Fernandes é acusado de ser autor do plano Punhal Verde e Amarelo; ele é réu do núcleo 2 da trama golpista, com julgamento marcado para 9 de dezembro

Agência Brasil

