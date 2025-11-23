Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita dos filhos na Superintendência da PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou neste domingo (23) que Carlos Bolsonaro, Renan Bolsonaro e Flávio Bolsonaro — filhos do ex-presidente — visitem Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.
Conforme a decisão, as visitas deverão ocorrer de forma separada:
- Terça-feira (25), das 9h às 11h, com até 30 minutos de duração: Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, cada um em horário distinto
- Quinta-feira (27), das 9h às 11h, com duração de até 30 minutos: Jair Renan Valle Bolsonaro.
Orientações da PF
Na mesma decisão, Moraes ressaltou orientações repassadas pela Polícia Federal:
- Em caso de emergência médica, a medida mais rápida e segura é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
A equipe médica registrada no processo terá acesso franqueado ao ex-presidente para acompanhá-lo e ser comunicada de qualquer alteração. Atualmente, Bolsonaro recebe os medicamentos prescritos pela médica Marina Grazziotin Pasolini.
Bolsonaro está preso preventivamente desde sábado (22) por descumprimento de medidas cautelares e por risco de fuga — incluindo violação da tornozeleira eletrônica.