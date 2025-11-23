Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita dos filhos na Superintendência da PF

Bolsonaro está preso preventivamente desde ontem (22). Gabriela Biló/Folhapress / .

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou neste domingo (23) que Carlos Bolsonaro, Renan Bolsonaro e Flávio Bolsonaro — filhos do ex-presidente — visitem Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.

Conforme a decisão, as visitas deverão ocorrer de forma separada:

Terça-feira (25) , das 9h às 11h, com até 30 minutos de duração: Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, cada um em horário distinto

, das 9h às 11h, com até 30 minutos de duração: Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, cada um em horário distinto Quinta-feira (27), das 9h às 11h, com duração de até 30 minutos: Jair Renan Valle Bolsonaro.

Orientações da PF

Na mesma decisão, Moraes ressaltou orientações repassadas pela Polícia Federal:

Em caso de emergência médica, a medida mais rápida e segura é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A equipe médica registrada no processo terá acesso franqueado ao ex-presidente para acompanhá-lo e ser comunicada de qualquer alteração. Atualmente, Bolsonaro recebe os medicamentos prescritos pela médica Marina Grazziotin Pasolini.