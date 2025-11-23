Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de Michelle na PF neste domingo

Michelle Bolsonaro poderá visitar o marido neste domingo. Sergio Lima / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita da esposa, Michelle, na tarde deste domingo (23), na sede da superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. Bolsonaro está no local desde sábado (22), quando foi preso preventivamente.

Segundo a decisão, a visita de Michelle Bolsonaro ao marido deve ocorrer entre 15h e 17h.

A defesa do ex-presidente também pediu autorização para que os filhos visitem Bolsonaro. Contudo, essa solicitação precisa ter a indicação de quais filhos pretendem realizar a visita, segundo o ministro.

"A defesa não indicou quais os filhos do réu que pretendem realizar a visita, providência necessária para o cadastramento. Dessa maneira, deve completar o pedido", diz a decisão de Moraes.

Audiência de custódia

Também neste domingo, ao meio-dia, Bolsonaro vai passar por audiência de custódia. O procedimento é obrigatório em qualquer caso de prisão preventiva.

Na ocasião, um juiz analisará se a detenção de Bolsonaro cumpriu os requisitos legais e se houve risco à integridade física dele. Neste momento, o mérito da prisão não será discutido — isso ficará a cargo do Supremo.

Prisão de Bolsonaro

Bolsonaro foi preso no começo da manhã de sábado por ordem de Moraes. O pedido foi feito pela PF.

A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena imposta ao ex-presidente no caso da trama golpista. Em setembro, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado.

A decisão de Moraes que converteu a prisão domiciliar — na qual Bolsonaro estava desde 4 de agosto por descumprimento de medidas cautelares — em prisão preventiva se baseou em dois pontos principais: o risco iminente de fuga e uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite de sábado.

O ministro citou ainda que foi constatada uma violação da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente. Bolsonaro admitiu ter usado ferro de solda para violar o equipamento na madrugada de sábado.