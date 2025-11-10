Política

Portaria

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, institui o programa "Governo na Rua"

A ideia do programa é promover escuta ativa, diálogo social e divulgação direta das políticas públicas no país

Estadão Conteúdo

Sandra Manfrini

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS