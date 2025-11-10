Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, institui o programa "Governo na Rua"

Boulos tomou posse como ministro no dia 29 de outubro. TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (10) traz portaria da Secretaria-Geral da Presidência da República, que institui o programa "Governo na Rua" e cria o grupo de trabalho técnico com a finalidade de estudar, diagnosticar e propor projetos de atuação para ampliar a política de participação social.

"O Programa tem como finalidade primordial promover a ampliação e o aprofundamento da participação social e da democracia, por meio da atuação direta nos territórios", diz o artigo 2º da portaria assinada pelo ministro Guilherme Boulos.

A ideia do programa é promover escuta ativa, diálogo social e divulgação direta das políticas públicas no país, "de modo a fortalecer a presença do governo federal junto à sociedade e ampliar o acesso das pessoas aos serviços e programas públicos".

As diretrizes do programa são:

transversalidade das políticas públicas

inclusão e diversidade

equidade territorial

inovação na participação social

promoção da cidadania

Já o grupo de trabalho técnico será instituído para a fase de estudo, diagnóstico e desenho do programa. Caberá ao grupo fazer um diagnóstico de problemas e análise para verificar se os modelos atuais de implementação e participação social são coerentes com as diretrizes do governo.

Terá ainda que analisar os arranjos de implementação das políticas públicas federais nos Estados, municípios e no Distrito Federal; propor princípios, diretrizes e orientações para o funcionamento e a articulação de mecanismos e instâncias democráticas de diálogo e participação social.

Caberá também ao grupo de trabalho apresentar proposta de norma para a execução e institucionalização do programa "Governo na Rua" como programa permanente da Secretaria-Geral da Presidência.