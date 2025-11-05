Relatora vota pela cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; julgamento é suspenso com pedido de vista

Governador fluminense foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Governo do Rio de Janeiro / Divulgação

Está suspenso o julgamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Antônio Carlos Ferreira pediu vista do processo após a relatora, ministra Isabel Galloti, votar pela inelegibilidade e cassação do mandato de Castro (PL).

O Ministério Público Eleitoral acusa Castro de abuso do poder político e econômico na campanha à reeleição em 2022.

— Cláudio Castro. Então, o governador do Rio, candidato à reeleição, aparece em uma posição central na arquitetura e execução do esquema ilícito — votou.

Segundo o MPE, o governador realizou a contratação de servidores, que teriam atuado como cabos eleitorais.

A procuradoria eleitoral pretende reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que, em maio do ano passado, absolveu Castro e os outros acusados.

Em seu voto, a ministra destacou que mesmo com absolvição, os desembargadores do TRE observaram possíveis ilicitudes nas ações de Castro.

— Aliás, os membros do TRE também convergiram quanto à existência de indícios de graves irregularidades praticadas no governo Cláudio Castro no ano em que se disputou a reeleição. a chefia do Executivo, ou seja, as irregularidades eram manifestas, foram por todos admitidos, a divergência foi quanto à finalidade eleitoral e ao possível ou não, impacto ou não — avaliou.

O processo também envolve o ex-vice-governador Thiago Pampolha; o ex-presidente da Ceperj, Gabriel Rodrigues Lopes, e o deputado estadual Rodrigo da Silva Bacellar (União), ex-secretário de governo.