Michelle Bolsonaro diz que "confia no Senhor" após prisão de Jair Bolsonaro 

Ex-primeira dama diz acreditar na "Justiça de Deus". JL ROSA / AFP

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que "confia no Senhor", em um publicação feita no Instagram após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Michelle também transcreveu trechos do Salmo 121, da bíblia. "O senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. O senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre", afirmou.

Em outra publicação, ela diz acreditar na "Justiça de Deus", e que a justiça humana já não se sustenta.

"O Brasil precisa da nossa intercessão", finalizou.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22) pela Polícia Federal, em Brasília. A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão.

Em setembro deste ano, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.