Mesmo proibido, Eduardo Bolsonaro votou contra vetos do presidente Lula em sessão do Congresso 

Parlamentar está impedido de votar desde agosto. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Morando nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está impedido de registrar presença e de votar em sessões da Câmara. Mesmo assim, o parlamentar votou contra os vetos do presidente Lula ao novo plano de refinanciamento de dívidas dos estados e às novas regras de licenciamento ambiental.

A Câmara bloqueou o acesso do parlamentar em agosto ao sistema interno da casa, por entender que a atividade não pode ser realizada do exterior, segundo o g1.

Como a análise dos vetos presenciais ocorreu em uma sessão conjunta, foi utilizado o sistema do Congresso, que é diferente. Por isso o parlamentar conseguiu registrar o voto.

Após a publicação do g1, o presidente do Congresso Nacional, o senador David Alcolumbre (União-AP), anunciou a anulação do voto.