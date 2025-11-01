Política

Repercussão política
Notícia

Megaoperação contra Comando Vermelho acelera análise de projetos contra crime organizado no Congresso Nacional

Oposição quer ampliar escopo da legislação antiterrorista, enquanto governo busca maior integração entre órgãos de segurança

Fábio Schaffner

