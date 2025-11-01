Megaoperação contra Comando Vermelho acelera análise de projetos contra crime organizado no Congresso Nacional

Segundo o governo do RJ, operação na terça (28) causou 121 mortes. Pablo PORCIUNCULA / AFP

A exemplo de episódios anteriores de eventos criminais de grande repercussão, a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio deflagrou uma corrida pela votação de projetos para endurecer a legislação. Governo e parlamentares buscam obter protagonismo no debate. Enquanto o Planalto apresentou um projeto de lei antifacções e tenta acelerar a tramitação da PEC da Segurança, a oposição quer equiparar as organizações criminosas a terroristas.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), fez questão de dizer que os deputados não vão fazer uma discussão açodada sobre o tema. Para ele, é preciso conciliar “equilíbrio com agilidade”. Todavia, Motta pediu celeridade ao relator da PEC da Segurança, deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE). Ele pretende votar a PEC ainda em 2025 e priorizar o texto antifacções.

A previsão é de que a PEC seja votada na comissão especial em 4 de dezembro e logo depois seja submetida ao plenário. Já o projeto de lei contra as organizações criminosas chegou à Casa nesta sexta-feira (31). Na véspera, Motta pediu pressa ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

— Nós não vamos recuar. Temos que ser firmes nesse enfrentamento, e isso requer coragem e desprendimento político — afirmou o presidente da Câmara à Globonews.

Não é só Motta que tem pressa. Preocupado com eventuais desgastes a sua popularidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também havia cobrado agilidade no envio do texto ao Congresso. Lula percebeu que governadores e parlamentares de direita estão usando a megaoperação no Rio para criticar o governo e que o tema vai pautar a campanha presidencial do próximo ano.

Batizado de Lei Antimáfia, o texto enviado nesta sexta cria a tipificação penal “organização criminosa qualificada”, cuja pena alcança 30 anos de reclusão, entre outras medidas.

Mais abrangente, a PEC da Segurança chegou ao Congresso em abril, após um ano de debates dentro do governo. As mudanças logo criaram controvérsia, recebendo críticas da oposição e dos governadores. A queixa mais constante é de que a PEC fere a autonomia dos Estados. Planalto alterou o texto para garantir a subordinação das polícias civis e militares aos governadores.

Novas polêmicas, porém, devem surgir. A partir da operação contra o Comando Vermelho, o relator, Mendonça Filho, adiantou que vai incluir ações mais duras de repressão ao crime, como prisão em segunda instância após condenação por crimes graves e aumento das atribuições da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Enquanto as PMs poderão conduzir investigações, as Guardas serão autorizadas a registrar ocorrências.

O Planalto considera a prisão somente após o trânsito em julgado uma cláusula pétrea da Constituição, portanto proibida de ser flexibilizada, e prefere que as demais medidas sejam criadas a partir de legislação ordinária, ficando de fora da Carta Magna. Em contrapartida, Mendonça aceitou uma sugestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de incluir a Receita Federal no sistema de segurança pública, com o objetivo de asfixiar as finanças das organizações criminosas.

A despeito da rigidez pregada pelo relator, parte da oposição já anunciou que pretende votar contra a PEC. Deputados de direita têm trabalhado para aprovar um projeto de lei que equipara as facções a células terroristas.

De autoria do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), a matéria será relatada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP). Pré-candidato ao Senado e oficial da PM paulista, Derrite vai se licenciar do cargo para se dedicar ao texto. O objetivo da oposição é acelerar a tramitação da proposta para que seja votada antes do PL antifacções do governo.

Veja as principais medidas de cada proposta

PEC da Segurança

No Congresso desde abril, aguarda relatório e tem votação prevista para 4 de dezembro na comissão especial e em seguida no plenário da Câmara.

Amplia o papel do governo federal na segurança pública, hoje atribuição dos Estados.

A exemplo do SUS e do Sistema Nacional de Educação, inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

Institui a Polícia Viária Federal, primeira polícia ostensiva federal, com atribuição de patrulhar rodovias, hidrovias e ferrovias.

Inclui policiamento ostensivo entre as atribuições das guardas municipais, bem como permite que registrem ocorrências.

Permite execução da pena após condenação em segunda instância para crimes graves.

Integra a Receita Federal ao sistema de segurança pública, com competência para rastrear a circulação de valores obtidos ilicitamente.

Proíbe o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional.

PL antifacções

Batizado de Lei Antimáfia, o texto foi protocolado nesta sexta-feira pelo Planalto.

Cria o tipo penal “organização criminosa qualificada”, cuja pena alcança 30 anos de reclusão. O objetivo é enquadrar grupos que mantenham domínio de território ou controle de atividades econômicas.

As organizações criminosas simples terão a pena ampliada, de três a oito anos para de cinco a 10 anos de prisão. Homicídios cometidos a mando ou em benefício de facções terão pena de 12 a 30 anos de prisão.

Institui o Banco Nacional de Organizações Criminosas, espécie de arquivo central com dados coletados em todo o país que possam subsidiar a investigação dos grupos armados.

Permite apreensão e perda de bens de investigados e terceiros ligados às organizações criminosas, mesmo em casos de extinção da punibilidade ou absolvição.

Obriga operadoras de internet a fornecer geolocalização e registros de conexão de investigados.

Empresas de comércio eletrônico, operadoras de cartão de crédito, plataformas de pagamento digital e fintechs terão de fornecer registros de compras e pagamentos dos investigados.

Permite monitoramento em vídeo de visitas e encontros de presos ligados a facções, mediante autorização judicial.

PL Antiterrorismo

Apresentado em maio pelo deputado Danilo Forte (UB-CE), passou pelas comissões e aguarda relatório para ser submetido ao plenário.