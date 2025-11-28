Política

Eleições 2026
Notícia

MDB e PT lançam pré-candidatos no final de semana e intensificam disputa pelo governo do RS

Vice-governador Gabriel Souza e presidente da Conab, Edegar Pretto, terão seus nomes confirmados em encontros partidários

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS