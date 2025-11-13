EUA prometem resposta rápida à proposta do Brasil sobre tarifas: "Amanhã ou na próxima semana", diz Mauro Vieira após reunião com Rubio

Vieira informou que o Brasil encaminhou, no dia 4 de novembro, uma proposta de negociação aos EUA. Itamaraty / Divulgação

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, recebeu o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para debater o tarifaço em Washington, nesta quinta-feira (13).

Após a reunião, Vieira conversou com a imprensa e revelou que Rubio prometeu uma resposta rápida a proposta de negociação feita pelo Brasil no dia 4 de novembro.

— O secretário de Estado disse que estão examinando com toda a atenção e todo o tempo. Que querem resolver rapidamente as questões bilaterais com o Brasil e que a resposta virá muito proximamente, amanhã ou na próxima semana — afirmou o brasileiro.

O encontro foi planejado para dar continuidade às conversas sobre negociações das tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, aos produtos brasileiros. Esse é o 3º encontro entre os ministros desde que Rubio foi escolhido como o principal negociador das taxas no lado brasileiro.

Na quarta-feira (12), o ministro e o secretário tiveram um rápido encontro no Canadá, durante evento do G7.

Vieira e Rubio já haviam se encontrado em outubro, na Casa Branca. Na época, o chanceler brasileiro afirmou que a reunião teve um "clima excelente".

Tarifas sobre o café

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira (11), que pretende reduzir algumas tarifas aplicadas à importação de café. Ele não mencionou diretamente o Brasil, mas o país é o maior exportador do grão e responsável pelo abastecimento de parte do mercado norte-americano.

Segundo a Associação Nacional do Café dos Estados Unidos, o país importa mais de 99% do café que consome. O Brasil é responsável por 30,7% do mercado de café norte-americano, seguido por Colômbia (18,3%) e Vietnã (6,6%), conforme dados da UN Comtrade.

Durante conversa com o presidente Lula, em 6 de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os norte-americanos “estão sentindo falta” de produtos brasileiros, especialmente do café.

Lula e Trump

Trump e Lula se encontraram no dia 26 de outubro. Ricardo Stuckert / Divulgação

O presidente Lula se reuniu em 26 de outubro com Trump, em Kuala Lumpur, na Malásia. O encontro durou cerca de 50 minutos e ocorreu durante a realização da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Durante a reunião, Lula disse que não há razão para desavenças com os Estados Unidos e pediu a Trump a suspensão imediata do tarifaço contra as exportações brasileiras, enquanto os dois países estiverem em negociação.

Em julho deste ano, Trump anunciou um tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF) também foram alvo da revogação de vistos de viagem e outras sanções pela administração norte-americana.

— O Brasil tem interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos, porque nós temos certeza que, na hora em que dois presidentes sentam em uma mesa, cada um coloca seu ponto de vista, cada um coloca seus problemas, a tendência natural é encaminhar para um acordo — afirmou o presidente.