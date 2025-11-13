Política

Em Washington
Notícia

EUA prometem resposta rápida à proposta do Brasil sobre tarifas: "Amanhã ou na próxima semana", diz Mauro Vieira após reunião com Rubio

Esse foi o 3º encontro entre os ministros desde que o secretário de Estado foi escolhido como o principal negociador das taxas no lado brasileiro

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS