Mauro Cid tem tornozeleira eletrônica retirada após decisão do STF 

Cid assinou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. EVARISTO SA / AFP

Durante audiência nesta segunda-feira (3), o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e condenado pela trama golpista. O militar, que chegou por volta das 13h30min ao STF, recebeu condenação de dois anos de prisão em regime aberto e teve assegurado o direito à liberdade.

Outros réus da trama golpista ainda aguardam análise de recursos apresentados ao STF.

A audiência desta segunda apresenta a Cid as condições e regras para o cumprimento da pena. Também há expectativa de que o tempo em que ele ficou preso durante a investigação seja descontado da condenação final, o que foi determinado na quinta-feira (30) pelo ministro Alexandre de Moraes. As informações são do g1.

Ainda nesta segunda-feira, a defesa do tenente-coronel protocolou pedido para o STF suspenda a pena. Mauro Cid assinou acordo de delação premiada com a Polícia Federal e recebeu a menor pena entre os membros do núcleo 1 da trama golpista.

Cid não pode mais recorrer da decisão. Após a audiência desta segunda-feira, inicia-se a fase de execução da pena.

Condições impostas a Cid

Embora cumpra pena em regime aberto, Cid terá de respeitar uma série de restrições. Entre elas:

Proibição de deixar o Estado onde vive

Recolhimento noturno, das 20h às 6h, aos finais de semana

Comparecer semanalmente à Justiça para justificar suas atividades

Passaporte cancelado e entregue à Justiça

Proibição de porte de arma de fogo

Proibição do uso de redes sociais

Proibição de se comunicar com outros condenados e investigados pela trama golpista