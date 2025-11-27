Lula sanciona lei sobre conversão de prisão em flagrante para preventiva; veja os critérios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou integralmente a Lei 15.272 , que altera o Código Penal para incluir circunstâncias que recomendam a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva . A medida foi publicada nesta quinta-feira (27) no Diário Oficial da União (DOU).

O texto também trata sobre a coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do preso . A lei estabelece seis critérios para a conversão do modelo de prisão:

De acordo com o texto, o Ministério Público ou a autoridade policial deverá requerer ao juiz a coleta de material biológico do detido no casos de prisão em flagrante "por crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, por crime contra a dignidade sexual ou por crime praticado por agente em relação ao qual existam elementos probatórios que indiquem integrar organização criminosa que utilize ou tenha à sua disposição armas de fogo ou em relação ao qual seja imputada a prática de crime hediondo".