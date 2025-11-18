Lula responde a crítica de premier alemão e diz que se ele fosse a um boteco "ia perceber que Berlim não oferece 10% da qualidade do Pará"

Lula projeta retornar à COP30 na quarta-feira (19). Pablo PORCIUNCULA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu ao primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, nesta terça-feira (18), após o chanceler alemão criticar Belém por sua estadia durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O presidente brasileiro disse que o alemão "deveria ter ido em um boteco no Pará", dançado e provado a culinária local.

— O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou: "Fui no Pará e voltei logo porque gosto mesmo é de Berlim". Ele, na verdade, deveria ter ido em um boteco no Pará. Deveria ter dançado no Pará. Deveria ter provado a culinária do Pará. Ele ia perceber que Berlim não oferece a ele 10% da qualidade que oferece o Estado do Pará e a cidade de Belém. Eu falava toda hora: "Come a maniçoba, pô" — disse Lula.

A resposta, feita em tom bem-humorado, foi feita durante a inauguração de uma ponte que liga os municípios de Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA). Lula evitou críticas mais duras ou sérias, como outros políticos fizeram até aqui.

O presidente, no entanto, criticou aqueles que não gostaram da escolha de Belém para sediar a COP30. Lula disse que "tinha muita gente que não queria" e que criticaram uma série de problemas, como os altos preços de hospedagem e de alimentos e bebidas.

— Essas pessoas nunca reclamaram da água que pagam quando vão no aeroporto internacional, nunca reclamaram quando vão em um show do preço da água e do guaraná. Mas foram reclamar do Pará. E a COP30 vai ser no Pará para quem gostar e para quem não gostar — declarou o presidente do Brasil.