Política

Em Brasília

Lula diz que Plano Nacional de Cultura serve para que "nenhum presidente" possa proibir o desenvolvimento da área no país

Projeto foi assinado nesta segunda-feira (17). Presidente também defendeu maior fiscalização do uso de recursos públicos

Estadão Conteúdo

Gabriel Hirabahasi

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS