Lula diz que ligará para Trump se negociações sobre tarifas não progredirem: "Eu tenho o número dele, ele tem o meu"

Presidente brasileiro afirma que não teria problema em telefonar para seu homólogo norte-americano

Estadão Conteúdo

Associated Press*

