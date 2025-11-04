Política

"Desastrosa"
Notícia

Lula diz que governo vai investigar megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio: "Não tinha uma ordem de matança"

Presidente brasileiro defende combate ao crime organizado, mas contesta o número de mortos durante a ação

Zero Hora

Enviar email

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS