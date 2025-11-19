Lula critica mudanças no PL antifacção: "Favorece quem quer escapar da lei"

Presidente Lula fez críticas ao novo texto do projeto de lei antifacção. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quarta-feira (19) o PL antifacção, que redefine regras para enfrentar organizações criminosas. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados na terça-feira (18).

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que o texto "favorece quem quer escapar da lei" e alertou para insegurança jurídica.

"Precisamos de leis firmes e seguras para combater o crime organizado. O projeto aprovado ontem (terça) pela Câmara alterou pontos centrais do PL Antifacção que nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei", diz trecho da postagem.

A proposta, enviada pelo governo em outubro, sofreu alterações significativas durante a tramitação. O texto foi modificado cinco vezes e amplia poderes de investigação, cria novos tipos penais e estabelece regras específicas para líderes de facções. O projeto foi aprovado por ampla maioria: 370 votos a favor e 110 contra. A relatoria ficou com Guilherme Derrite (PP-SP).

Para Lula, as mudanças feitas pelos deputados desfiguraram pontos centrais da proposta original. O presidente defendeu que o Senado conduza a análise com "diálogo e responsabilidade" para garantir instrumentos eficazes contra facções criminosas.

Além da crítica, Lula reafirmou compromisso com uma agenda legislativa voltada ao fortalecimento da Polícia Federal, à integração das forças de segurança e à ampliação da inteligência. Segundo ele, o objetivo é desarticular não apenas a presença territorial das facções, mas também suas estruturas de comando e financiamento. "Estamos do lado do povo brasileiro e não abriremos mão de combater de verdade toda a cadeia do crime organizado", declarou.