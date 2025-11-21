Lula autoriza a desapropriação de propriedades rurais em áreas quilombolas de 14 Estados

Lula ao lado de Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Com a assinatura de 28 decretos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a desapropriação de propriedades rurais em áreas quilombolas de 14 Estados — sendo duas no Rio Grande do Sul. Os documentos foram assinados na quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra.

A partir de agora, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) pode realizar vistorias e avaliar o preços dos imóveis. Depois, cabe ao governo federal efetivar o pagamento da desapropriação aos proprietários.

Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco destacou que a assinatura dos decretos vai beneficiar cerca de 5,2 mil famílias que vivem em 31 comunidades quilombolas. No Rio Grande do Sul, foram contempladas as áreas de Picada das Vassouras/Quebra Canga, em Caçapava do Sul, na Campanha, e Sítio Novo/Linha Fão, em Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo.

Em nota na rede social X, Lula relembrou o Dia da Consciência Negra e afirmou que "quando a igualdade avança, a democracia se fortalece". Com o ato de quinta-feira, Lula se tornou o presidente que mais assinou decretos deste tipo: 60.

"Essa data, marcada pela luta de Zumbi dos Palmares e pela resistência do povo negro, lembra que democracia forte se constrói com direitos garantidos e oportunidades reais para todas e todos. O país vem ampliando políticas que chegam às escolas, aos territórios e às comunidades, fortalecendo a proteção de direitos e abrindo novos caminhos de inclusão. Quando a igualdade avança, a democracia se fortalece", escreveu.

Territórios contemplados