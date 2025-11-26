Lula anuncia liberação de R$ 1,7 bilhão em recursos para o Rio Grande do Sul

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializa a liberação de um novo pacote de investimentos nesta quarta. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Em ato na tarde desta quarta-feira (26), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializa a liberação de um novo pacote de investimentos no Rio Grande do Sul. Durante o evento, no Palácio do Planalto, será detalhada a destinação de R$ 1,7 bilhão em recursos voltados à habitação e a obras estruturais para a prevenção de desastres naturais no Estado.

Os anúncios serão feitos pelos ministérios das Cidades e da Integração e Desenvolvimento Regional. Conforme o secretário para Apoio à Reconstrução do Estado, Maneco Hassen, também será celebrada a entrega da moradia de número 8 mil no programa Compra Assistida, que beneficiou famílias que perderam a casa na enchente.

Veja abaixo os detalhes dos recursos:

Habitação: R$ 726 milhões para 3.949 novas moradias

1) 2.912 moradias em municípios atingidos pela enchente – R$ 580,8 milhões

Serão assinados contratos e ordens de serviço para a construção de novas unidades habitacionais em sete municípios:

Eldorado do Sul – 864 moradias

– 864 moradias Estrela – 800 moradias

– 800 moradias Cruzeiro do Sul – 500 moradias

– 500 moradias Porto Alegre – 212 moradias

– 212 moradias Arroio do Meio – 200 moradias

– 200 moradias Santa Maria – 176 moradias

– 176 moradias São Leopoldo – 160 moradias

2) 1.037 moradias via Minha Casa, Minha Vida – R$ 145,18 milhões

A construção será distribuída entre 55 municípios, para famílias com renda mensal de até R$ 2,8 mil (Faixa 1). As unidades terão subsídios do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)

Veja o número de moradias por município:

Coxilha – 20 Moradias

Ronda Alta – 20 Moradias

Cerro Grande – 14 Moradias

Novo Barreiro – 20 Moradias

Monte Alegre Dos Campos – 20 Moradias

Coqueiros Do Sul – 20 Moradias

Trindade Do Sul – 20 Moradias

Campo Novo – 20 Moradias

Charrua – 10 Moradias

Ipiranga Do Sul – 10 Moradias

Barra Funda – 20 Moradias

Esmeralda – 20 Moradias

São Sebastião Do Caí – 20 Moradias

São José Dos Ausentes – 20 Moradias

Sertão – 20 Moradias

Imigrante – 20 Moradias

São Miguel Das Missões – 20 Moradias

Veranópolis – 20 Moradias

Constantina – 20 Moradias

Arvorezinha – 20 Moradias

Pareci Novo – 5 Moradias

Floriano Peixoto – 15 Moradias

São Nicolau – 20 Moradias

Sério – 10 Moradias

Novo Tiradentes – 14 Moradias

Severiano De Almeida – 15 Moradias

Boa Vista Do Incra – 20 Moradias

Paim Filho – 20 Moradias

Quatro Irmãos – 20 Moradias

Pouso Novo – 20 Moradias

Machadinho – 20 Moradias

Barra Do Quaraí – 20 Moradias

Nova Santa Rita – 40 Moradias

Gaurama – 20 Moradias

Santo Antônio Do Planalto – 20 Moradias

Rio Dos Índios – 20 Moradias

Nonoai – 20 Moradias

Erval Grande – 20 Moradias

Porto Mauá – 9 Moradias

São Paulo Das Missões – 20 Moradias

Ibirubá – 20 Moradias

Porto Xavier – 20 Moradias

Pinhal Da Serra – 10 Moradias

São José Do Norte – 20 Moradias

Lindolfo Collor – 20 Moradias

Pedras Altas – 20 Moradias

Progresso – 20 Moradias

Vale Verde – 20 Moradias

Segredo – 20 Moradias

Encruzilhada Do Sul – 20 Moradias

Redentora – 20 Moradias

Paverama – 20 Moradias

Barão Do Triunfo – 20 Moradias

Roca Sales – 20 Moradias

Canela – 25 Moradias

Infraestrutura e prevenção de desastres: R$ 1 bilhão

Além das moradias, o governo federal liberará R$ 1 bilhão em novas obras estruturais.

1) Firece: R$ 571,3 milhões

O principal volume vem do Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (Firece):

Porto Alegre – R$ 502 milhões

Modernização e ampliação do sistema de proteção contra cheias, incluindo galerias de águas pluviais e reforço das estações de bombeamento

Modernização e ampliação do sistema de proteção contra cheias, incluindo galerias de águas pluviais e reforço das estações de bombeamento São Leopoldo – R$ 69,3 milhões

Construção de nova casa de bombas, além de recuperação de bacia de amortecimento e obras de drenagem

2) Prevenção de desastres – R$ 251 milhões

Serão contratados 11 termos de compromisso com prefeituras para obras voltada à drenagem urbana e contenção de encostas.

Municípios contemplados: Campo Bom, Caxias do Sul, Cruzeiro do Sul, Dom Pedrito, Guaíba, Muçum, Nova Santa Rita, Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul e Taquara.

3) Defesa Civil Nacional: R$ 203,8 milhões

O montante refere-se a planos de trabalho aprovados para prefeituras do Estado para obras como reconstrução de pontes e estradas e restauração de equipamentos públicos danificados.

Compra Assistida