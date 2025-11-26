Lula anuncia liberação de R$ 1,7 bilhão em recursos para o Rio Grande do Sul

Em ato na tarde desta quarta-feira (26), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializa a liberação de um novo pacote de investimentos no Rio Grande do Sul. Durante o evento, no Palácio do Planalto, será detalhada a destinação de R$ 1,7 bilhão em recursos voltados à habitação e a obras estruturais para a prevenção de desastres naturais no Estado.
Os anúncios serão feitos pelos ministérios das Cidades e da Integração e Desenvolvimento Regional. Conforme o secretário para Apoio à Reconstrução do Estado, Maneco Hassen, também será celebrada a entrega da moradia de número 8 mil no programa Compra Assistida, que beneficiou famílias que perderam a casa na enchente.
Veja abaixo os detalhes dos recursos:
Habitação: R$ 726 milhões para 3.949 novas moradias
1) 2.912 moradias em municípios atingidos pela enchente – R$ 580,8 milhões
Serão assinados contratos e ordens de serviço para a construção de novas unidades habitacionais em sete municípios:
- Eldorado do Sul – 864 moradias
- Estrela – 800 moradias
- Cruzeiro do Sul – 500 moradias
- Porto Alegre – 212 moradias
- Arroio do Meio – 200 moradias
- Santa Maria – 176 moradias
- São Leopoldo – 160 moradias
2) 1.037 moradias via Minha Casa, Minha Vida – R$ 145,18 milhões
A construção será distribuída entre 55 municípios, para famílias com renda mensal de até R$ 2,8 mil (Faixa 1). As unidades terão subsídios do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)
Veja o número de moradias por município:
- Coxilha – 20 Moradias
- Ronda Alta – 20 Moradias
- Cerro Grande – 14 Moradias
- Novo Barreiro – 20 Moradias
- Monte Alegre Dos Campos – 20 Moradias
- Coqueiros Do Sul – 20 Moradias
- Trindade Do Sul – 20 Moradias
- Campo Novo – 20 Moradias
- Charrua – 10 Moradias
- Ipiranga Do Sul – 10 Moradias
- Barra Funda – 20 Moradias
- Esmeralda – 20 Moradias
- São Sebastião Do Caí – 20 Moradias
- São José Dos Ausentes – 20 Moradias
- Sertão – 20 Moradias
- Imigrante – 20 Moradias
- São Miguel Das Missões – 20 Moradias
- Veranópolis – 20 Moradias
- Constantina – 20 Moradias
- Arvorezinha – 20 Moradias
- Pareci Novo – 5 Moradias
- Floriano Peixoto – 15 Moradias
- São Nicolau – 20 Moradias
- Sério – 10 Moradias
- Novo Tiradentes – 14 Moradias
- Severiano De Almeida – 15 Moradias
- Boa Vista Do Incra – 20 Moradias
- Paim Filho – 20 Moradias
- Quatro Irmãos – 20 Moradias
- Pouso Novo – 20 Moradias
- Machadinho – 20 Moradias
- Barra Do Quaraí – 20 Moradias
- Nova Santa Rita – 40 Moradias
- Gaurama – 20 Moradias
- Santo Antônio Do Planalto – 20 Moradias
- Rio Dos Índios – 20 Moradias
- Nonoai – 20 Moradias
- Erval Grande – 20 Moradias
- Porto Mauá – 9 Moradias
- São Paulo Das Missões – 20 Moradias
- Ibirubá – 20 Moradias
- Porto Xavier – 20 Moradias
- Pinhal Da Serra – 10 Moradias
- São José Do Norte – 20 Moradias
- Lindolfo Collor – 20 Moradias
- Pedras Altas – 20 Moradias
- Progresso – 20 Moradias
- Vale Verde – 20 Moradias
- Segredo – 20 Moradias
- Encruzilhada Do Sul – 20 Moradias
- Redentora – 20 Moradias
- Paverama – 20 Moradias
- Barão Do Triunfo – 20 Moradias
- Roca Sales – 20 Moradias
- Canela – 25 Moradias
Infraestrutura e prevenção de desastres: R$ 1 bilhão
Além das moradias, o governo federal liberará R$ 1 bilhão em novas obras estruturais.
1) Firece: R$ 571,3 milhões
O principal volume vem do Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (Firece):
- Porto Alegre – R$ 502 milhões
Modernização e ampliação do sistema de proteção contra cheias, incluindo galerias de águas pluviais e reforço das estações de bombeamento
- São Leopoldo – R$ 69,3 milhões
Construção de nova casa de bombas, além de recuperação de bacia de amortecimento e obras de drenagem
2) Prevenção de desastres – R$ 251 milhões
Serão contratados 11 termos de compromisso com prefeituras para obras voltada à drenagem urbana e contenção de encostas.
Municípios contemplados: Campo Bom, Caxias do Sul, Cruzeiro do Sul, Dom Pedrito, Guaíba, Muçum, Nova Santa Rita, Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul e Taquara.
3) Defesa Civil Nacional: R$ 203,8 milhões
O montante refere-se a planos de trabalho aprovados para prefeituras do Estado para obras como reconstrução de pontes e estradas e restauração de equipamentos públicos danificados.
Compra Assistida
O ato marcará a assinatura simbólica da 8.000ª família atendida pelo programa Compra Assistida, modalidade do Minha Casa Minha Vida que permite ao beneficiário escolher uma moradia já existente. O valor movimentado pela política chega a R$ 1,6 bilhão.