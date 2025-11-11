Luiz Fux assume vaga na Segunda Turma do STF e participa da primeira sessão nesta terça

Ministro passará a integrar a Segunda Turma. Gustavo Moreno / STF / Divulgação

O ministro Luiz Fux passa a integrar, a partir desta terça-feira (11), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A mudança ocorre em meio à expectativa sobre o andamento de processos sob sua relatoria, como o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o tornou inelegível em 2023.

De acordo com o jornal O Globo, na sessão de estreia, estão previstas três reclamações na pauta. Duas tratam da exclusão de mulheres em concursos públicos militares em Goiás. A terceira discute a responsabilidade civil do Estado por atos de agentes públicos e a aplicação de precedentes do STF.

Indicado ao Supremo em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff, Fux nunca havia integrado a Segunda Turma. O colegiado é atualmente composto pelos ministros Gilmar Mendes (presidente), Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

Fux assume a nova função em meio à expectativa sobre o futuro de processos sob sua relatoria, como o recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o tornou inelegível por abuso de poder político e uso indevido da estrutura pública.

Divergências e alinhamentos

A entrada de Fux pode influenciar o perfil da Segunda Turma, considerada mais garantista. Ele tem histórico de divergências com Gilmar Mendes e Dias Toffoli em temas ligados à Lava-Jato, embora haja alinhamento em pautas econômicas e trabalhistas. André Mendonça, por sua vez, já votou a favor da validade de atos da operação e é relator da repactuação dos acordos de leniência com empreiteiras.

Entre os processos ainda em tramitação relacionados à Lava-Jato estão o caso da Construtora Queiroz Galvão e a anulação de atos contra o ex-ministro Antonio Palocci, confirmada pela Segunda Turma.

Recurso de Bolsonaro

A mudança de Fux para a Segunda Turma também levanta dúvidas sobre o destino do recurso de Bolsonaro. Embora o ministro permaneça como relator, a tendência é que o caso continue sendo julgado pela Primeira Turma, onde teve início, conforme a regra de prevenção.

Essa regra, no entanto, já foi interpretada de forma diferente em outras ocasiões. Em 2004, o plenário do STF decidiu que a prevenção da turma é uma exceção, permitindo que o então ministro Joaquim Barbosa levasse seus processos para a nova composição após mudança de colegiado.

