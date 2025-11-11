Política

Mudança de cadeira
Luiz Fux assume vaga na Segunda Turma do STF e participa da primeira sessão nesta terça

Ministro pediu troca de colegiado após julgamento do ex-presidente Jair Bolsonado por tentativa de golpe de Estado

