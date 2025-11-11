Lewandowski critica projeto antifacção e alerta para riscos à autonomia da PF: há “inconsistências”

Nelson Jr. / STF / DIvulgação

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, reuniu-se nesta terça-feira (11) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para apresentar críticas ao projeto antifacção, de autoria do deputado Guilherme Derrite (PP-SP). Segundo Lewandowski, o texto contém “inconstitucionalidades” e “inconsistências”, especialmente no trecho que condiciona a atuação da Polícia Federal (PF) à comunicação prévia a autoridades estaduais ou à solicitação formal da Polícia Civil.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, também se manifestou contra o projeto. Em entrevista à GloboNews, ele afirmou que a proposta ameaça a autonomia da corporação e pode comprometer investigações relevantes, como as que envolvem o assassinato da vereadora Marielle Franco, a morte do delator do PCC Vinicius Gritzbach e a operação Carbono Oculto. “Grandes operações ficarão dificultadas se essa lei for aprovada”, alertou Rodrigues.

Mais cedo, líderes partidários da Câmara decidiram não incluir o projeto na pauta de votações do dia, alegando falta de consenso sobre o conteúdo. Hugo Motta afirmou que o relator está dialogando para apresentar uma proposta mais apurada até o fim do dia.

— Há total disposição da Câmara e do relator de construir a melhor proposta possível — disse.