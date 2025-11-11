Política

Segurança em debate
Notícia

Lewandowski critica projeto antifacção e alerta para riscos à autonomia da PF: há “inconsistências”

Ministro da Justiça aponta inconstitucionalidades em proposta de Guilherme Derrite e defende retomada de texto original enviado pelo governo

Zero Hora

