Leia a íntegra da decisão de Moraes que decreta prisão de Bolsonaro

Medida vem após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, convocar uma vigília para a noite deste sábado (22). Isac Nóbrega / Presidência da República/Divulgação

Por solicitação da Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi detido por volta das 6h deste sábado (22).

Veja a decisão na íntegra:

A prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso na manhã deste sábado (22) em Brasília. A prisão preventiva e foi solicitada pela Polícia Federal (PF). Não se trata do cumprimento de pena, mas de uma medida cautelar.

O ex-presidente foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas.

Bolsonaro foi detido por volta das 6h. A Polícia Federal informou que cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite deste sábado (22), motivou a decisão.

Moraes teria determinado que o mandado de prisão fosse cumprido “com todo o respeito à dignidade do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática; ficando a seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem”, segundo o Estadão.

Histórico

Desde 4 de agosto, Bolsonaro estava em prisão domiciliar. A medida foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por descumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

A prisão é preventiva, e não tem relação com a condenação pela tentativa de golpe de Estado. No caso da trama golpista, ainda há prazo para a apresentação de recursos.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelos crimes de golpe de Estado, abolição do Estado de direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio.