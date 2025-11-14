Política

Plenário Virtual
Notícia

Julgamento da denúncia contra Eduardo Bolsonaro começa nesta sexta-feira no STF

Ministros da Primeira Turma têm até o dia 25 para manifestar seus votos. Caso seja aprovada, uma ação penal contra o deputado será aberta

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS