Jorge Messias diz estar honrado com indicação ao STF e que demonstrará ao Senado que está apto para a função

Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Indicado nesta quinta-feira (20) pelo presidente Lula para substituir Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse estar honrado com a indicação.

O escolhido de Lula ainda precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, além de ter o nome aprovado pelo plenário da Casa. São necessários, ao menos, 41 votos para que sua indicação seja confirmada.

Em nota publicada nas redes sociais, ele afirma que, caso aprovado pelo Senado, compromete-se a retribuir a confiança depositada pelo presidente com dedicação, integridade e zelo institucional.

"Com fé e humildade confiadas às Senadoras e aos Senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício desta elevada missão de Estado", finaliza Messias no comunicado.

Natural do Recife, Messias tem de 45 anos e comanda atualmente a Advocacia-Geral da União (AGU), instituição responsável pela representação, fiscalização e controle jurídico do governo federal.

Leia a íntegra da nota de Jorge Messias:

NOTA PÚBLICA

Recebo com honra a indicação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional.

Com fé e humildade confiadas às Senadoras e aos Senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício desta elevada missão de Estado.