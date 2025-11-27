Política

Encontro de 30 minutos
Notícia

Jair Renan leva livros para Bolsonaro e diz que ex-presidente está "fragilizado": "Está muito triste"

Vereador de Balneário Camboriú visitou o pai, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, nesta quinta-feira

Kelly Matos

Direto de Brasília

Enviar emailVer perfil

Matheus Schuch

Direto de Brasília

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS