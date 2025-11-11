Política

Operação Lamaçal
Notícia

Investigação da PF apura supostas irregularidades em contratos de R$ 120 milhões firmados pela prefeitura de Lajeado; entenda

Ofensiva deflagrada nesta terça-feira tem como um dos alvos o ex-prefeito da cidade Marcelo Caumo, atualmente secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Humberto Trezzi

