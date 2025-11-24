Indicado ao STF, Messias elogia Alcolumbre e diz que vai ouvir preocupações dos senadores

Jorge Messias foi indicado ao STF pelo presidente Lula. Valter Campanato / Agência Brasil / Empresa Brasil de Comunicação / Divulgação

Após ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, divulgou nota pública dirigida ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a quem cabe pautar a sua sabatina na Casa.

No texto, Messias disse que tem uma relação "saudável, franca e amigável" com Alcolumbre, por quem tem "grande admiração e apreço". O senador defendia o nome do colega Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso na Corte.

Messias afirmou que vai buscar cada um dos senadores para ouvir "atentamente suas preocupações com a Justiça de nosso país" e expor as perspectivas que deve levar ao Supremo, caso aprovado, "para lá agir em defesa de nossa Constituição Federal".

"Iniciada a primeira semana após a minha indicação, sinto-me no dever de me dirigir ao presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, para oferecer-me ao seu escrutínio constitucional", escreveu Messias. "O faço também por reconhecer e louvar o relevante papel que o presidente Alcolumbre tem cumprido como integrante da Casa, que agora preside pela segunda vez, atuando como autêntico líder do Congresso Nacional, atento a elevados processos decisórios, em favor de nosso país."