Motta diz que Câmara não vai permitir que Polícia Federal perca atribuições com projeto antifacção: "Condição inegociável"

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que não vai permitir perda de atribuições da Polícia Federal e risco à soberania nacional por parte do projeto de lei de combate às facções criminosas, relatado pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP).

Motta também disse que deve se encontrar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ainda nesta terça-feira (11), para discutir o texto, cujo original foi proposto pelo governo federal.

— O que a Câmara quer neste momento é entregar uma proposta à sociedade que de fato dê condições às nossas forças policiais, sejam elas estaduais ou federais, e ao nosso Poder Judiciário, de atuar mais firmemente no combate às facções criminosas e ao crime organizado — disse Motta pouco antes da reunião com o colégio de líderes da Câmara nesta manhã.

Segundo o parlamentar, Lewandowski deve encaminhar novas sugestões à Câmara. Motta também reiterou que intermediou um diálogo entre o relator e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, na segunda-feira (10).

— A Câmara não permitirá, em nenhum momento, que a Polícia Federal perca as suas prerrogativas. Essa é uma condição inegociável para nós — disse o presidente da Casa.

O deputado também disse que a posição é similar em relação à soberania nacional:

— Nós também não permitiremos que nenhuma proposta coloque em risco a soberania nacional.

