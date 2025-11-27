Política

Após megaoperação
Haddad diz que quer parceria do Brasil com os EUA para coibir crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro

Ministro disse que criminosos usam o Estado de Delaware, nos Estados Unidos, como paraíso fiscal para tirar ilegalmente dinheiro do Brasil

Agência Brasil

