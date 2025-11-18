Governo vai assinar demarcação de 10 terras indígenas e quilombolas; saiba quais são

Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participou no anúncio da iniciativa global. SCARLETT ROCHA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, anunciou nesta segunda-feira (17) a assinatura de 10 novas portarias declaratórias de demarcação de terras indígenas pelo Ministério da Justiça nos próximos dias.

Os documentos envolvem os seguintes territórios:

TI Vista Alegre (AM - Mura) TI Tupinambá de Olivença (BA - Tupinambá) TI Comexatibá (BA - Pataxó) TI Ypoí Triunfo (MS - Guarani) TI Sawré Ba’pim (PA - Munduruku) TI Pankará da Serra do Arapuá (PE - Pankara) TI Sambaqui (PR - Guarani) TI Ka'aguy Hovy (SP - Guarani) TI Pakurity (SP - Guarani) TI Ka'aguy Mirim (SP - Guarani)

— Como parte do nosso compromisso, o Brasil anuncia a regularização e proteção de 63 milhões de hectares de terras indígenas e quilombolas até 2030 — declarou a ministra durante a Marcha Global dos Povos Indígenas.

O anúncio da iniciativa global é dedicado a garantir os direitos territoriais de povos indígenas, afrodescendentes e comunidades tradicionais, com a meta coletiva de proteger 160 milhões de hectares. Ao todo, 15 países apoiaram a iniciativa.