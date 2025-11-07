Governo Leite troca presidente do IPE Saúde

Instituição atende servidores públicos do Estado e seus dependentes. Lauro Alves / Agencia RBS

O governo Eduardo Leite trocou o diretor-presidente do IPE Saúde, instituto de assistência a servidores públicos do Estado e seus dependentes. O médico Paulo Afonso Oppermann foi exonerado do cargo e, em seu lugar, foi nomeado o advogado Paulo Rogério Silva dos Santos, ex-procurador do Estado.

Os dois atos foram publicados no Diário Oficial nesta sexta-feira (7). Até então, a mudança não havia sido anunciada pelo governo.

Opperman estava à frente do IPE Saúde desde agosto de 2023. Durante a gestão dele, o instituto equilibrou as contas, após chegar a um passivo superior a R$ 600 milhões e um déficit corrente de R$ 36 milhões mensais.

Oppermann diz que foi informado há duas semanas sobre a possibilidade de saída e que considera o movimento "natural". Por outro lado, diz que não ficou feliz com a decisão.

— É algo natural, uma decisão do governador. Estou chateado porque não consegui concluir o trabalho — disse, garantindo que deixa o governo com boa relação com Leite e com a secretária do Planejamento, Danielle Calazans.

Questionado sobre o motivo da troca, Oppermann diz que não foi informado e nem perguntou sobre as razões.

O governo do Estado também evitou detalhar a motivação da troca. Em nota, o Palácio Piratini elogiou a gestão de Oppermann, dizendo que ele "desempenhou papel fundamental no processo de reestruturação das contas do IPE Saúde, implementando medidas essenciais que resultaram no fortalecimento da sustentabilidade da autarquia".

O comunicado também menciona que o novo gestor assume "em um momento que antecede a ampliação da rede credenciada".

Novo comando

O novo presidente do IPE, Paulo Rogério dos Santos, tem um longo currículo no serviço público. Além de procurador do Estado, foi agente fiscal do Tesouro na Secretaria da Fazenda e diretor do Grupo Hospitalar Conceição.

Com um perfil técnico e discreto, Santos diz que ainda está se apropriando das informações sobre o instituto.

— Sei que o atual presidente fazia um grande trabalho, assim como o anterior. Quero me apropriar para me posicionar, mas a ideia é qualificar e seguir o ritmo que vem se desenvolvendo no sentido de qualificar e melhorar o IPE — comentou.

Santos é próximo do deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil). O deputado diz que sugeriu o nome de Santos ao governo, mas que a decisão da nomeação dele foi governador.

Leita a nota do governo do Estado

IPE Saúde tem novo presidente

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul comunica a saída do Dr. Paulo Afonso Oppermann do cargo de Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado. No cargo assume Paulo Rogério Silva dos Santos.

Paulo Rogério é advogado, ex-procurador do Estado do Rio Grande do Sul e também já ocupou o cargo de Agente Fiscal do Tesouro do Estado do RS. Ocupa a presidência em um momento que antecede a ampliação da rede credenciada.

Durante o mandato, Dr. Paulo Afonso Oppermann desempenhou papel fundamental no processo de reestruturação das contas do IPE Saúde, implementando medidas essenciais que resultaram no fortalecimento da sustentabilidade da autarquia. Exerceu uma gestão comprometida com a eficiência, ética e a solidez financeira, garantindo a continuidade e a melhoria dos serviços de assistência à saúde oferecidos aos servidores públicos estaduais.