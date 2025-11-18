Política

Mobilização em Belém

Governo federal anuncia 10 novas reservas indígenas após protestos na COP30

Demarcação de terrirórios incluem povos como os Munduruku, Tupinambá e Guarani-Kaiowá 

Estadão Conteúdo

Paula Ferreira, enviada especial

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS