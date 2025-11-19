Política

Até o fim do mandato
Notícia

Governo do RS impõe sigilo a viagens de Eduardo Leite em aeronaves do Estado

Dados sobre custos, destinos, passageiros e motivação foram classificados como sigilosos por motivos de segurança até janeiro de 2027. Informações de viagens em voos fretados foram divulgadas

Vinicius Coimbra

