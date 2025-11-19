Governo do RS impõe sigilo a viagens de Eduardo Leite em aeronaves do Estado

Documento obtido por Zero Hora através da Lei de Acesso à Informação. Governo do RS/Reprodução

O governo colocou sob sigilo as informações de viagens do governador Eduardo Leite em aeronaves públicas. A restrição foi feita na resposta a um pedido via Lei de Acesso à Informação (LAI) feito por Zero Hora. Foram pedidos dados como destinos, passageiros, custos e razão das viagens feitas nas aeronaves do Estado durante o mandato. Esses detalhes foram fornecidos apenas para as viagens em voos fretados.

Em nota, o governo explica que a razão para o sigilo em relação às aeronaves públicas é de segurança: "Os dados solicitados compõem um conjunto de informações logísticas e operacionais de segurança, cuja liberação permitiria mapear a rotina, o padrão de deslocamento e os procedimentos de segurança, colocando em risco o governador enquanto alta autoridade nacional". O sigilo se encerra após o fim do mandato.

Os dados fornecidos dos voos fretados indicam contratações de 27 viagens, com gasto total de R$ 3.361.380,71, entre 1º de janeiro de 2019 e a data da solicitação da LAI, 30 de julho. A maioria dos deslocamentos foi feita dentro do RS. Também há voos para São Paulo, Brasília, Campo Grande, Florianópolis e Vitória.

Para os voos fretados, a resposta inclui todos os dados solicitados, com nomes e funções dos passageiros, data, custo, destino e justificativa. Segundo o Piratini, informações sobre os voos em aeronaves terceirizadas podem ser divulgadas por serem realizadas apenas em momentos de exceção ou de indisponibilidade de aeronaves próprias.

Veja o documento enviado pelo governo do RS para Zero Hora