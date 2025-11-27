Governo do Estado lança licitação de centro integrado de Defesa Civil e libera recursos a prefeituras

Governador reuniu conselho do plano no Salão Alberto Pasqualini. Mauricio Tonetto / Secom/Governo do RS/Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta quinta-feira (27), o lançamento do edital de licitação para construir o Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (Cegird), estrutura que vai monitorar e coordenar operações de resposta a situações de emergência, como enchentes, deslizamentos e eventos meteorológicos extremos.

O complexo será instalado na antiga sede da CEEE, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre e será o ponto de referência para a atuação da Defesa Civil estadual, com salas de monitoramento, radares e um para operações noturnas.

O investimento previsto é de R$ 70,3 milhões, com previsão de conclusão da obra em dezembro de 2026. A licitação será via regime de contratação integrada, no qual a empresa vencedora será responsável por elaborar os projetos, executar as obras e comprar e instalar os equipamentos do centro.

— Vamos ter uma estrutura física adequada, com tecnologia e equipamentos que vão dar suporte para termos uma Defesa Civil referência no Brasil — afirmou o governador Eduardo Leite.

Junto do Cegird, será erguido um Centro Estadual de Logística Humanitária da Defesa Civil (Celog), a um custo de R$ 38 milhões. A licitação será lançada nos próximos dias. Nesse ponto, será feita a organização e distribuição de materiais e recursos humanos em situações de emergência.

O Cegird e o Celog integram o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, que foi regulamentado com a assinatura de um decreto por Leite, no mesmo evento. O texto tem base em lei aprovada no final do ano pela Assembleia.

Recursos a prefeituras

Durante a cerimônia, Leite também assinou a liberação de R$ 12,4 milhões para três municípios. Sapucaia do Sul (R$ 6,5 milhões), Esteio (R$ 3,5 milhões) e São Sebastião do Caí (R$ 2,4 milhões) vão receber verbas para ações de combate a cheias, como drenagem, hidrojateamento e melhorias em casas de bombas.

Outros R$ 14,3 milhões serão investidos pelo Estado em Lajeado e Arroio do Meio, na pavimentação e recapeamento de estradas próximas à ponte sobre o Rio Forqueta, conhecida como "Ponte do Exército", que liga as duas cidades. Como contrapartida, as prefeituras vão construir uma nova travessia.

A ponte foi instalada pelo Exército Brasileiro em agosto do ano passado, após as enchentes no Vale do Taquari.

