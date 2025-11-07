Governo do Estado lança edital e marca leilão da concessão de rodovias do Vale do Taquari e da Região Norte

Leite anunciou edital na semana passada. Vitor Rosa / Divulgação

O governo do Estado publicou nesta sexta-feira (7) o edital de concessão do bloco 2 de rodovias, que abrange estradas do Vale do Taquari e do Norte do Estado. O documento prevê que a apresentação de propostas seja no dia 9 de março de 2026 e o leilão ocorra no dia 13 seguinte, na B3, bolsa de valores de São Paulo.

O bloco abrange 409 quilômetros em seis rodovias: RS-128, RS-129, RS-130, RS-135, RS-324 e RS-453.

O trecho terá 24 pórticos de cobrança de pedágio eletrônico, no sistema free flow, e impacta diretamente 32 cidades, onde reside 17,5% da população do Estado.

Vencerá o leilão a empresa que oferecer o menor valor de tarifa aos usuários. O preço máximo estimado hoje é de R$ 0,19 por quilômetro.

Quem arrematar a concessão será responsável por fazer obras de duplicação e recuperação das estradas e cuidar da manutenção pelos próximos 30 anos.

Estão previstos 182 quilômetros de duplicações, 71,5 quilômetros de terceiras faixas, 745 quilômetros de acostamentos e 37 passarelas de pedestres.