Governo do DF pede avaliação médica para saber se Bolsonaro tem condições de ser preso na Papuda

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde agosto e foi condenado a 27 anos de prisão. SERGIO LIMA / AFP

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) do Distrito Federal (DF) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por avalição médica para verificar se ele poderá cumprir pena de prisão no Complexo Penitenciário da Papuda.

"Solicita-se que o apenado Jair Messias Bolsonaro seja submetido à avaliação médica por equipe especializada, a fim de que seja realizada avaliação de seu quadro clínico e a sua compatibilidade com a assistência médica e nutricional disponibilizados nos estabelecimentos prisionais desta Capital da República", solicita o ofício assinado pelo secretário da Seape, Wenderson Souza Teles.

O julgamento do recurso contra a condenação, apresentado pela defesa de Bolsonaro e de outros réus na ação penal da tentativa de golpe de Estado, foi marcado para começar em 7 de novembro. Há possibilidade de um ou mais condenados serem recolhidos ao sistema penitenciário do DF.

Leia Mais Ex-ajudante de Bolsonaro começa a receber os benefícios da decisão que o afastou do Exército e dos amigos

No documento, Teles ressalta os procedimentos médicos aos quais Bolsonaro foi submetido e os problemas de saúde do ex-presidente.

"Salienta-se que é sabido que o réu já fora submetido a cirurgias na região abdominal, conforme amplamente noticiado em fontes abertas (...) Registra-se, ainda, que, em 16/09/2025, foi necessária a realização de escolta emergencial de Jair Messias Bolsonaro ao Hospital DF Star, onde o monitorado permaneceu internado durante a noite", completa o texto.

A reportagem questionou a Seape sobre o pedido, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

Condenação

A Primeira Turma alcançou maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus, em 11 de setembro, com o voto da ministra Carmem Lúcia, que acompanhou o relator, Alexandre de Moraes. No total, foram quatro votos a um, tendo somente o ministro Luiz Fux divergido.

A pena para o ex-presidente ficou definida em 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de multa no valor de R$ 376 mil.

Complexo Penitenciário da Papuda

O Complexo Penitenciário da Papuda é formado por cinco unidades prisionais, incluindo um centro de detenção provisória com capacidade para até 1,6 mil pessoas que aguardam a sentença, com uma ala específica para presos vulneráveis, como políticos, idosos e policiais.

Crimes e penas atribuídos a Bolsonaro

Golpe de Estado: oito anos e dois meses

oito anos e dois meses Abolição do Estado de direito: seis anos e seis meses

seis anos e seis meses Organização criminosa: sete anos e sete meses

sete anos e sete meses Dano qualificado: dois anos e seis meses

dois anos e seis meses Deterioração do patrimônio: dois anos e seis meses

Demais réus condenados

Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice: 24 anos de reclusão e dois anos de detenção.

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça: 21 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção.

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha: 21 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção.

Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional: 18 anos e 11 meses de reclusão e dois anos e um mês de detenção.

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa: 19 anos de prisão.

Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência: 16 anos, um mês e 15 dias de prisão.