Dino acompanha Moraes e vota pelo cumprimento das penas de Bolsonaro e outros seis condenados pela trama golpista

O ministro Flávio Dino, da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para manter a execução das penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros seis condenados do núcleo crucial da trama golpista.
O voto foi registrado no início da noite desta terça-feira (25), no plenário virtual, em sessão extraordinária. Os magistrados têm 24 horas para o registro dos votos.
A Primeira Turma do STF conta com quatro ministros: Alexandre de Moraes (relator dos processos da trama golpista), Flávio Dino (presidente), Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Para que haja uma definição, seja pela reversão ou pela manutenção das prisões, são necessários três votos.
O colegiado, normalmente, é composto por cinco magistrados, mas está com um a menos desde que o ministro Luiz Fux pediu para ser transferido para a segunda turma, ocupando a vaga deixada com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.