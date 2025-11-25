Dino acompanha Moraes e vota pelo cumprimento das penas de Bolsonaro e outros seis condenados pela trama golpista

Ministro registrou voto no início da noite desta terça-feira (25). Gustavo Moreno/STF / Divulgação

O ministro Flávio Dino, da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para manter a execução das penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros seis condenados do núcleo crucial da trama golpista.

O voto foi registrado no início da noite desta terça-feira (25), no plenário virtual, em sessão extraordinária. Os magistrados têm 24 horas para o registro dos votos.

A Primeira Turma do STF conta com quatro ministros: Alexandre de Moraes (relator dos processos da trama golpista), Flávio Dino (presidente), Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Para que haja uma definição, seja pela reversão ou pela manutenção das prisões, são necessários três votos.